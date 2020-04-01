Роботизация бизнес-процессов: Teva в России реализует проект по автоматизации

Teva является одной из первых компаний на фармацевтическом рынке России, которая внедрила систему Robotic Process Automation (RPA) – вид технологии автоматизации бизнес-процессов, основанный на использовании роботов и искусственного интеллекта. Сегодня использование «умных» инструментов для оптимизации бизнес-процессов позволяет компании автоматизировать выполнение рутинных операций и задач в таких направлениях, как логистика, бухгалтерия и согласование взаимодействия с врачами.

Центр роботизации процессов был организован в штаб-квартире компании в 2018 году после успешного внедрения автоматизации во французском офисе. В том же году в связи с реструктуризацией в Teva Россия появился проект по оптимизации бизнес-процессов. Проанализировав имеющиеся лучшие мировые практики, опыт глобального офиса, а также решения внешних консультантов, было принято решение по внедрению RPA в бизнес-процессы российского подразделения.

Совместно с экспертами компании EY, занимающейся внедрением роботизированных решений, были выявлены процессы, подходящие для цифровой трансформации. Уже на этапе внедрения сотрудники Teva стали тратить на рутинные операции на несколько часов в день меньше, освободив время и силы для других задач. Сейчас автоматизация логистических процессов помогает экономить до 3800 часов в год, а оптимизация бухгалтерских процессов более 5 тысяч часов. Сотрудники, занимающиеся согласованием взаимодействия с врачами стали тратить на одну задачу 7 минут вместо 1 часа, сэкономив в целом 1800 часов. В планах компании внедрить RPA-решения для автоматизации для таких операций, как обработка банковской выписки, мониторинг цен на ЖНВЛП, создание PO для аптечных сетей и т.д.

«Проект по автоматизации – это важная веха трансформации Teva России, которую мы начали в конце 2018 г. Внедрение роботизации позволило повысить энтузиазм наших сотрудников и направить их энергию на важные проекты, которые развивают и преобразуют наш бизнес. Тем самым мы открываем новые возможности как для сотрудников, так и для наших клиентов, партнеров и пациентов», – прокомментировала Наталия Королева, Директор по Финансам и Трансформации Teva Россия и Евразия.

Сегодня внедрение роботизации положительно сказывается как на скорости выполнения задач, так и на самих сотрудниках компании: повышается вовлеченность, возникают новые идеи по развитию, а также создается культура непрерывных операционных улучшений. Пользователи сами создают, настраивают, а также контролируют роботов, тем самым развивая новые навыки.

«Активное использование RPA-технологий в фармацевтических компаниях является глобальным трендом, и в первую очередь обусловлено высокими регуляторными требованиями, а также обширной экосистемой, окружающей фармкомпании. В силу происходящих сейчас глобальных изменений, включающих минимизацию нахождения сотрудников в офисах, можно ожидать, что применение RPA-решений будет расти высокими темпами», – подчеркнул Алексей Аммосов, партнер группы консультационных услуг по повышению эффективности бизнеса компании EY.

gmpnews