О применении лекарств от гипертонии, болезней сердца или почек во время пандемии COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ответ на публикации в СМИ, о том, что некоторые лекарственные средства, например ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА или лекарственные препараты сартана), могут ухудшать состояние больного при заражении новым типом коронавируса (COVID-19), опубликовало официальную информацию о применении ингибиторов АПФ и БРА, которые чаще всего используются для лечения пациентов с высоким кровяным давлением, сердечной недостаточностью или заболеваниями почек.

EMA отмечает важность непрерывного лечения ингибиторами АПФ или БРА, а также не видит необходимости в переходе на другие лекарства. В настоящее время, сообщает агентство, нет никаких данных по клиническим или эпидемиологическим исследованиям, которые бы устанавливали связь между ингибиторами АПФ или БРА и обострением при инфицировании COVID-19. Чтобы собрать больше доказательств, EMA обратилось к исследователям, работающим над получением дополнительных данных в эпидемиологических исследованиях.

Сейчас продолжаются научные исследования в отношении того, как тяжелый острый респираторный синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) размножается в организме, взаимодействует с иммунной системой и вызывает само заболевание, а также влияет ли лечение с помощью таких лекарств, как ингибиторы АПФ и БРА, на тяжесть заболевания при COVID-19.

Предположение, что лечение ингибиторами АПФ или БРА может усугубить инфекцию в контексте COVID-19, не подтверждается клиническими данными. Эти лекарства воздействуют на ренин-ангиотензин-альдостероновая систему (РААС). Поскольку вирус использует мишень, называемую ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2), который является частью этой системы, для проникновения в клетки человека, и лекарственные средства могут увеличивать ACE2, одно из предположений заключается в том, что они также могут повышать активность вируса. Однако взаимодействия вируса с РААС в организме сложны и не до конца понятны.

Важно, чтобы пациенты, у которых есть какие-либо вопросы или которые не уверены в своих лекарствах, консультировались с медицинским работником или фармацевтом и не прекращали свое регулярное лечение, не посоветовавшись со своим лечащим врачом, — акцентирует внимание общественности EMA.

gmpnews