LifeScan полностью завершает локализацию производства тест-полосок в России

Компания LifeScan, специализирующаяся на производстве систем мониторинга уровня глюкозы в крови и цифровых решений для управления диабетом, объявляет о запуске локализованного производства тест-полосок для глюкометров марки OneTouch® на предприятии «Фармстандарт-Лексредства» в городе Курск.

Компания LifeScan расширила формат производства в Курске, полностью передав российским специалистам пакет важнейших технологических и лабораторных операций и максимально увеличив долю российских материалов в конечной продукции. Произведенная локализация производства позволит снизить себестоимость продукции – регионы смогут обеспечить большее число нуждающихся пациентов качественными средствами самоконтроля уровня глюкозы в крови, увеличить объемы закупаемых тест-полосок.

На предприятии «Фармстандарт-Лексредства» планируется производить порядка 4,5 млн упаковок тест-полосок в год, что позволит удовлетворить потребности как пациентов с сахарным диабетом в России, так и в странах ЕАЭС.

Качество тест-полосок, выпускаемых на российском заводе, полностью соответствует качеству производства на предприятии LifeScan в Инвернессе (Шотландия, Великобритания). Локальное производство тест-полосок соответствует стандарту GMP, предприятие «Фармстандарт-Лексредства» сертифицировано в соответствии с глобальными стандартами качества LifeScan и прошло внутренний аудит компании, а специалисты завода «Фармстандарт-Лексредства» прошли обучение на производственной площадке LifeScan в Шотландии. Более того, новая производственная площадка уже внесена в регистрационные удостоверения тест-полосок марки OneTouch®, а также получен сертификат СТ-1, подтверждающий, что Российская Федерация является страной происхождения товара. Таким образом, в Курске реализовано производство абсолютно идентичных по качеству и точности тест-полосок.

«Локализация производства повысит доступность продукции LifeScan для российских пациентов, которым необходимы тест-полоски для проведения самоконтроля и улучшения эффективности терапии. Мы очень рады, что наши медицинские изделия смогут помочь еще большему числу пациентов предотвратить развитие осложнений сахарного диабета, инвалидизацию и потерю трудоспособности. Кроме того, это серьезный этап развития компании в России. Мы планируем и дальше продолжать свои инвестиции, осуществляя трансфер передовых технологий российским партнерам», – отметила Иветт Салиб, генеральный директор LifeScan в России.

LifeScan Россия в партнерстве с компанией «Фармстандарт» локализует производство систем самоконтроля для пациентов с сахарным диабетом: первый этап коммерческого производства тест-полосок для глюкометров марки OneTouch® было запущен в конце 2015 года на заводе «Фармстандарт-УфаВита» в Республике Башкортостан. Затем на предприятии «Фармстандарт-Лексредства» в Курске была открыта первая автоматизированная производственная линия, выпускающая готовые продукты различных платформ OneTouch® из импортируемых материалов и компонентов. Сейчас LifeScan снова расширяет формат производства, передав российским специалистам пакет важнейших технологических и лабораторных операций и максимально увеличив долю российских материалов в конечной продукции на предприятии «Фармстандарт-Лексредства».

gmpnews