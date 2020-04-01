«Аквалор» vs «Аквасол»: недобросовестное продвижение за счет известного бренда

ФАС России, на основании части 2 статьи 39.1 ФЗ «О защите конкуренции», выдала предупреждение ООО «Мирролла Лаб» о необходимости прекращения действий с признаками нарушения Закона о защите конкуренции.

Согласно информации антимонопольного ведомства, ООО «Мирролла Лаб» производит и распространяет на территории РФ косметическое гигиеническое средство «Аквасол». При этом упаковка и наименование продукта схожи с медицинским изделием «Аквалор» производства АО «Нижфарм».

В упаковке своего товара компания «Мирролла Лаб» использовала сходные с конкурентом цветовое и композиционное решения, взаимное расположение элементов дизайна, а также похожее наименование.

По данным аналитической компании RNC Pharma, «Аквалор» — это препарат №2 в рамках рынка средств для промывания носа и с точки зрения денежного объёма и в отношении натуральных объёмов импорта. В 2019 году было ввезено почти 8 млн упаковок на сумму 803,5 млн рублей (в ценах производителей). В рознице сумма может быть в 2,5-3 раза больше. Лидером данной группы товаров (согласно данным по импорту за 2019 г.) является «АкваМарис».

«Недобросовестные производители, желая продвинуть свой товар на рынке за счет усилий, средств и ресурсов, которые до этого затратили на позиционирование их конкуренты, нередко прибегают к элементарному копированию упаковки и названия товара, внося в них минимальные изменения. Учитывая многообразие и доступность дизайнерских решений и выбора наименования, такое сходство просто не может быть совпадением», – сообщила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

В соответствии с Законом о защите конкуренции ООО «Мирролла Лаб» должно выполнить предупреждение ведомства в 30-дневный срок.

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

gmpnews