Всё о препаратах, которые испытываются или уже применяются для лечения COVID-19

Захар Лейкин, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» объяснил, почему против нового коронавируса используют «старые» лекарства от Эболы, малярии и гриппа и насколько эффективно такое лечение. Что может быть общего у вируса SARS-CoV-2 и ВИЧ? А если будет разработана вакцина, то каким группам населения надо будет делать прививку от COVID-19 в первую очередь? Об этом и многом другом в интервью RT («Эпидемия» с Антоном Красовским).

Можно сказать, что на сегодняшний день нет препарата с однозначно доказанной эффективностью. Всё, что мы имеем, — это отрывочные данные, которые получаются сейчас буквально в полях, из отдельных клинических центров, они просто агрегируют эти данные и посылают сигналы: мы это сделали, а мы это сделали, а у нас это вроде бы сработало. И так далее. Проблема этих данных, что пулы пациентов очень маленькие. Они не позволяют их однородно агрегировать и провести статанализ, — сказал эксперт на вопрос о том, есть ли сегодня эффективное лекарство от коронавируса.

Захар Лейкин также сказал о главной проблеме нового коронавируса COVID-19:

Проблема коронавируса в том, что, даже когда вы создадите вакцинный штамм, условно говоря, он по-прежнему может обменяться своими частями с диким вирусом. И та вакцина, что вы создали сейчас, условно говоря, осенью или в январе следующего года, уже не будет эффективной.

gmpnews