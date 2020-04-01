В феврале 2020 года ёмкость коммерческого рынка лекарств в России увеличилась на 9,9%

Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) в феврале 2020 года составил 100,9 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с январём ёмкость рынка увеличилась на 9,9%. Относительно февраля 2019 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 20,1%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в феврале по сравнению с январём выросла на 1,1%, и составила 220,4 рублей, сообщает аналитическая компания DSM Group.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые два месяца 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом эквиваленте составило 14,5%. Общая ёмкость составила 192,7 млрд рублей.

Структура коммерческого рынка ЛП в феврале 2020 года по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно февраля 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 1,1%, и составил 42,7% в феврале 2020 года. Доля самого востребованного ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год сократилась на 0,1% до 43,1%. Удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов до 50 рублей уменьшился на 1,1% относительно февраля 2019 года, и составил 3,3%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей не изменилась, и составила 10,8%.

По итогам февраля 2020 года 58,3% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 32,2%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2020 года на 34,9% был представлен рецептурными препаратами и на 65,1% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в феврале 2020 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — Novartis. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам февраля 2020 года состоял из таких препаратов как «Нурофен» (0,8%), «Ксарелто» (0,8%); на третьем месте — «ТераФлю» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в феврале 2020 года увеличился на 2,6% относительно января, и составил 6,1 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД во втором месяце 2020 года вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 27,8 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в феврале 2020 года по сравнению с январём снизилась на 2,1%, и составила 219,6 рублей. Топ-3 производителей БАД занял 27,9% рынка в феврале в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,5%), Solgar Vitamin and Herb (6,8%) и PharmaMed (5,6%).

gmpnews