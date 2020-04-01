Индийское предприятие Pfizer получило предупреждение от FDA

Американский регулятор направил предупредительное письмо в адрес предприятия по производству инъекционных препаратов фармкомпании Pfizer («Пфайзер») в индийском городе Висахапатнам, сообщает Regulatory Focus.

FDA выявило ряд нарушений в ходе инспекций в августе и сентябре 2019 года.

В письме от 25 марта говорится, что компания не приняла корректирующие и превентивные меры по устранению недостатков при проведении анализов на стерильность продукции.

FDA также выявило недостатки в состоянии микробиологической лаборатории, что может привести к контаминации продукции микроорганизмами.

Кроме того, на предприятии результаты микробиологических исследований признавались недействительными без надлежащего научного обоснования.

В письме регулятор просит Pfizer предоставить план по оценке и устранению недостатков, а также обеспечить полный доступ к документации по производству, лабораторным исследованиям и другим аспектам деятельности предприятия.

Кроме Pfizer американский регулятор направил предупредительное письмо в адрес предприятия болгарской компании Ficosota после того, как она не смогла предоставить информацию по тестированию на идентичность каждой серии безрецептурного препарата.

По результатам инспекции в сентябре 2019 года FDA выявило недостатки в надлежащем тестировании поступающего на предприятие фармсырья, в т.ч. активных субстанций на идентичность, чистоту, прочность и качество.

Предупреждающие письма получили и два сайта, продающие неодобренные и неправильно маркированные средства для лечения (COVID-19). У операторов сайтов есть 48 часов на ответ.

Илья Дугин

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