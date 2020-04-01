Коста-Рика предложила фармкомпаниям отказаться от патентных прав на фоне коронавируса

Руководители ВОЗ и ЮНИТЭЙД (Международный механизм закупки лекарств) приветствовали обращение Правительства Коста-Рики к компаниям Большой фармы о добровольном отказе от патентных прав на лекарственные препараты, вакцины, диагностические системы, применяемые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, сообщает Financial Times.

Эта мера позволит дженериковым компаниям производить и продавать свою продукцию по ценам значительно ниже мировых.

Как отметила бывший министр здравоохранения Франции Марисоль Турен, ныне возглавляющая ЮНИТЭЙД, чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений.

В прошлом фармкомпании уже лицензировали права интеллектуальной собственности Патентному пулу лекарственных средств, что позволило населению стран с низким уровнем доходов получить более широкий доступ к лекарствам для лечения ВИЧ/СПИД, туберкулеза и гепатита C. В случае положительного решения препараты для лечения COVID-19 станут доступны во всем мире.

Министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас выразил надежду, что ВОЗ вскоре приступит к осуществлению этого плана.

Многие компании уже принимают меры по расширению доступности свой продукции. Так, компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») отказалась от орфанного статуса на препарат remdesivir спустя 48 часов после его получения от FDA.

Производитель антиретровирусного препарата «Калетра» (лопинавир/ритонавир) – компания AbbVie («ЭббВи») отказалась от патентных прав на него после того, как власти Израиля инициировали процесс принудительного лицензирования.

Меры по принудительному лицензированию уже приняли или рассматривают власти Германии, Канады, Австралии и Чили.

В поддержку предложения Коста-Рики выступили члены Европарламента и ряд организаций, в т.ч. «Врачи без границ».

Тем не менее Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) считает, что эффективность создания пула лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом будет ограничена.

По словам ее генерального директора Томаса Куэни, у отрасли и так есть чувство ответственности перед обществом, поэтому компании готовы сотрудничать на глобальном уровне.

Илья Дугин

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