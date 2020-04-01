США попросили индийские власти снять ограничения на экспорт фармсубстанций

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с индийскими властями о снятии запрета на экспорт в США активных фармсубстанций (АФС), чтобы не допустить дефицита лекарств на фоне распространения коронавируса, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.

Ранее Индия запретила экспорт 26 наименований АФС и готовых лекарственных форм, в т.ч. ацетаминофена. Страна является крупнейшим глобальным поставщиком фармсубстанций и дженериков.

Помимо запрета на экспорт субстанций, индийские власти ввели режим строгой изоляции с 25 марта сроком на 21 день, что в свою очередь не могло не сказаться на объемах производства и поставках лекарств и других товаров.

По словам анонимного эксперта американского конгресса, администрация Президента США старается выяснить наличие резервов АФС и готовых лекарственных форм на складах индийских компаний, которые можно купить.

Как отметил представитель Госдепа США, очень важно определить альтернативные источники поставок лекарственных средств, медоборудования и индивидуальных средств защиты, поскольку большинство американских предприятий закрыто из-за риска заражения сотрудников.

Аналитики в области здравоохранения уверены, что ограничение экспорта из Индии приведет к дефициту жизненно необходимых лекарственных препаратов в американских больницах. Они особенно обеспокоены нехваткой противомалярийных препаратов, а также седативных средств, в т.ч. фентанила, применяемых у пациентов на ИВЛ.

С 1990-х годов американские производители лекарств в значительной степени зависят от импорта субстанций из Китая и Индии благодаря дешевой рабочей силе и не столь жесткому регулированию.

Вспышка коронавируса привела к закрытию многих китайских предприятий, однако производство на ряде из них уже возобновлено. Закрытие заводов в Китае повлияло на производство дженериков в Индии, поскольку местные компании зависят от поставок АФС из Китая.

Несколькими днями ранее Индия наложила запрет на экспорт противомалярийного средства гидроксихлорохин и активных фармсубстанций для производства препарата, который проходит клинические исследования для лечения COVID-19.

Илья Дугин

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