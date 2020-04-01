Депутаты разрешили онлайн-торговлю рецептурными препаратами только во время эпидемии

Депутаты Госдумы 1 апреля сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о дистанционной торговле лекарствами. Документ разрешает продажу только безрецептурных препаратов, рецептурные лекарства будут продаваться онлайн только во время эпидемии.

«Это особенно важное решение в сегодняшней ситуации, которое ждут граждане Российской Федерации», – отметил депутат Александр Петров на пленарном заседании.

В итоге ст.55 ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» дополнена пунктами 11 и 9. Первый из них разрешает онлайн-продажу лекарств за исключением рецептурных, а также подлежащих предметно-количественному учету и спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Также в пункте 11 говорится, что онлайн лекарства смогут продавать аптеки, имеющие лицензию и соответствующее разрешение Росздравнадзора, а правительство определит порядок выдачи разрешения, порядок торговли, а также правила доставки лекарственных препаратов.

Информация об оплаченных и полученных лекарственных препаратах вносится в систему мониторинга движения лекарств.

В п.9 говорится, что в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок розничной торговли всеми лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) дистанционным способом.

Пункт будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Депутаты планировали рассмотреть закон в третьем чтении 19 марта. Однако вернули на стадию второго чтения. Петров тогда объяснил, что нижней палате парламента удалось согласовать с правительством позицию по вопросу рецептурных препаратов. В новой версии закона, опубликованной 27 марта, предложено дополнить ст.55 ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» пунктами 11 и 12.

Пункт 12 предусматривал, что онлайн-торговля рецептурными препаратами будет осуществляться по электронным рецептам, подписанным с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника. Этот пункт должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. Однако позже эту версию проекта с сайта Госдумы убрали.

Елена Калиновская

Маргарита Грошева

pharmvestnik