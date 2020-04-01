Sitryx привлекла компанию Eli Lilly к исследованию таргетных препаратов

Британская биотехнологическая компания Sitryx («Сайтрикс») определила ряд мишеней аутоиммунных заболеваний и подписала соглашение с Eli Lilly («Эли Лилли») о совместном проведении доклинических исследований препаратов, таргетирующих эти мишени, сообщает Endpoints.

Sitryx изучает механизмы регуляции метаболизма иммунных клеток для лечения онкологических и иммунных заболеваний.

В рамках соглашения Sitryx получит 50 млн долл. в качестве аванса. Инвестиции Eli Lilly в акционерный капитал Sitryx составят 10 млн долл. Общая сумма поэтапных платежей со стороны Eli Lilly может достичь 820 млн долл. без учета платежей, связанных с коммерциализацией препаратов, созданных в рамках партнерства, а также роялти с потенциальных продаж.

Соглашение о партнерстве рассчитано на 5 лет. Sitryx выдаст компании Eli Lilly эксклюзивную глобальную лицензию на разработку и коммерциализацию до четырех новых препаратов, нацеленных на регуляцию иммунометаболических процессов. В это число войдут два лидирующих препарата-кандидата Sitryx, которые будут отвечать за изыскание новых молекул. Eli Lilly возьмет на себя финансирование проектов, клинические исследования и коммерциализацию успешных разработок.

В 2018 году стартап Sitryx привлек 30 млн долл. в раунде финансирования А (инвестирование проекта на этапе выхода на рынок). Среди соинвесторов была компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»; GSK).

Татьяна Кублицкая

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