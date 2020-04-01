FDA требует вывести с рынка ранитидин всех производителей Sitryx привлекла компанию Eli Lilly к исследованию таргетных препаратов » Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников ушел в отставку Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения России Дмитрия Костенникова по его просьбе. Эту должность Костенников занимал с 10 июля 2013 г. В период с 2008 по 2012 год занимал должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации. С уходом Вероники Скворцовой с поста министра здравоохранения и назначением на эту должность Михаила Мурашко штат заместителей значительно обновился. 13 марта заместителем министра назначен Виктор Фисенко, до этого занимавший пост заместителя председателя Правительства Приморского края и возглавлявший региональный Минздрав. С 10 марта бывший первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева перешла на работу в ФМБА, где занимает пост первого заместителя руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. 19 февраля заместителем министра здравоохранения назначен Павел Пугачев.

В начале марта заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 марта. Теперь у министра здравоохранения Михаила Мурашко семь заместителей: Владимир Уйба, Татьяна Семёнова, Евгений Камкин, Павел Пугачев, Виктор Фисенко и Наталья Хорова. 6 февраля 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 97, в соответствии с которым число заместителей министра здравоохранения возросло с восьми до девяти. Елена Сидорова

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