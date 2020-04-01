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Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников ушел в отставку

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения России Дмитрия Костенникова по его просьбе.

Эту должность Костенников занимал с 10 июля 2013 г.

В период с 2008 по 2012 год занимал должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации.

С уходом Вероники Скворцовой с поста министра здравоохранения и назначением на эту должность Михаила Мурашко штат заместителей значительно обновился.

13 марта заместителем министра назначен Виктор Фисенко, до этого занимавший пост заместителя председателя Правительства Приморского края и возглавлявший региональный Минздрав.

С 10 марта бывший первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева перешла на работу в ФМБА, где занимает пост первого заместителя руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

19 февраля заместителем министра здравоохранения назначен Павел Пугачев.
В начале марта заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 марта.

Теперь у министра здравоохранения Михаила Мурашко семь заместителей: Владимир УйбаТатьяна СемёноваЕвгений КамкинПавел ПугачевВиктор Фисенко и Наталья Хорова.

6 февраля 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 97, в соответствии с которым число заместителей министра здравоохранения возросло с восьми до девяти.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Апрель 1, 2020 | Просмотров: 26