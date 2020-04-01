FDA требует вывести с рынка ранитидин всех производителей

FDA требует немедленно вывести с рынка все препараты ранитидина. Это касается Rx- и ОТС-форм.

Агентство установило, что содержание потенциального канцерогена NDMA увеличивается с течением времени и при определенной температуре хранения. Пациенты подвергаются воздействию опасной примеси неприемлемо высоких уровней. Ранитидин более не будет доступен на рынке США.

Потенциальный канцероген NDMA был обнаружен в ранитидине летом 2019 года. Низкие уровни примеси могут присутствовать в пищевых продуктах и воде, не увеличивают риск рака. В сентябре 2019 года регулятор рекомендовал рассмотреть альтернативные варианты лечения.

Новое тестирование FDA подтвердило: уровни NDMA увеличиваются даже при нормальных условиях хранения. При высоких температурах уровень примеси увеличивается значительно. Это может привести к содержанию NDMA выше допустимых пределов.

Елена Воронина

pharmvestnik