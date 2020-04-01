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Британский регулятор расширил перечень запрещенных к параллельному экспорту препаратов

В марте 2020 года Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) добавило 135 наименований в перечень лекарственных средств, которые запрещено экспортировать, сообщает Regulatory Focus. Мера принята на фоне распространения коронавируса.

Параллельный экспорт– это продажа зарегистрированных в Великобритании лекарственных препаратов в другие страны Европейского экономического пространства с более высокими ценами.

Тринадцатого марта MHRA добавило в перечень противомалярийный препарат гидроксихлорохин, неделей позже – еще 82 наименования, в т.ч. антибиотики амоксициллин и левофлоксацин, опиоидные анальгетики oxycodone и фентанил, а также парацетамол и ряд инсулинов.

Во вторник, 31 марта, в перечень вошли еще 52 наименования, среди которых инсулин деглудек и инсулин аспарт, некоторые комбинированные препараты с флутиказоном, а также кодеин и доксициклин.

Как отметили в MHRA, параллельный экспорт включенных в перечень лекарственных препаратов является нарушением статьи 43(2) Регламента о лекарствах для медицинского применения Соединенного Королевства. Регулятор имеет полномочия принимать меры против нарушителей вплоть до немедленного отзыва лицензии на оптовую торговлю.

MHRA – не единственный регулятор, запретивший экспорт отдельных лекарств. Ранее на аналогичный шаг пошли власти Индии и Польши.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Апрель 1, 2020 | Просмотров: 22