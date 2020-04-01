Фармацевты попросили обеспечить их средствами индивидуальной защиты

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» обратилась с открытым письмом в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с просьбой оказать содействие в обеспечении работников аптек средствами индивидуальной защиты.

Аптеки из Пензенской области обратились в «СоюзФарма» с просьбой обратить внимание властей на отсутствие у работников аптечных учреждений средств индивидуальной защиты.

Сегодня дефицит в дезинфицирующих средствах и масках испытывают практически все фармацевты и провизоры. Об этом в своем обращении в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом говорит исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член правления президиума Опоры России Мария Литвинова.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» обратилась к крупнейшим дистрибьюторам. Однако пока их запрос остается без ответа.

«Требуется поддержка федерального и региональных оперативных штабов для борьбы с коронавирусом, полномочия которых заключаются в координации усилий, подготовке решений и рекомендаций для граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных органов», — говорит Мария Литвинова.

Оксана Баранова

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