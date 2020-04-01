Михаил Ратманов переходит на работу в ФМБА России

Экс-министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов будет назначен на должность начальника Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Он будет курировать всю медицинскую составляющую, развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в регионах присутствия ФМБА России.

С октября 2018 года Ратманов занимал пост главы министерства здравоохранения Самарской области, а ранее был министром здравоохранения Северной Осетии.

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