Правительство получило право устанавливать особый порядок госрегистрации лекарств при ЧС

Депутаты Госдумы 31 марта приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Он был инициирован Правительством РФ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Уточняются полномочия правительства на объявление режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации и наделение их правом на установление обязательных для исполнения правил поведения в период указанных режимов. Кроме того, список оснований для введения ЧС дополнен именно фактом распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

В частности, правительство в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню.

Кроме того, правительство получает право устанавливать порядок государственной регистрации лекарств и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, и которые разработаны в том числе по заданию федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обороны страны и безопасности государства.

Одновременно вводятся особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Правительство сможет в 2020 году установить дополнительный перечень случаев, когда закупки для государственных и муниципальных нужд можно будет осуществлять у единственного поставщика (то есть без проведения конкурсных процедур, которые требуют определенных временных затрат). Кроме того, можно будет изменять срок исполнения контракта ввиду обстоятельств, вызванных распространением коронавируса. Также предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта по причине коронавируса.

В исключительных случаях (например, при ЧС) правительству предоставляется право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

pharmvestnik