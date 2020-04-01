Путин утвердил наказание за продажу в интернете фальсифицированных лекарств

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за продажу в интернете фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарств, БАД и медизделий. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за продажу в интернете фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарств, БАД и медизделий.

Утвержденные поправки в КоАП предполагают, что за продажу таких товаров в интернете гражданам грозит штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей, должностным лицам и ИП – от 150 до 600 тысяч, юрлицам – от 2 до 6 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток. Если речь идет не о продаже в интернете, а о производстве, реализации или ввозе таких товаров, то за это положен штраф в размере до 5 млн рублей.

Второй подписанный президентом закон вносит поправки в Уголовный кодекс. За продажу в интернете фальсифицированных, незарегистрированных или недоброкачественных лекарств, медизделий или фальсифицированных БАД теперь положены принудительные работы на срок от 4 до 5 лет либо лишение свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 0,75 до 2,5 млн рублей или в размере зарплаты за 1-2 года.

Разработать санкции за онлайн-продажу контрафактных и фальсифицированных лекарств Владимир Путин поручил 17 марта, когда подписал указ о разрешении интернет-торговли безрецептурными препаратами: «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения». Закон, разрешающий продажу безрецептурных и, в случае ЧС или эпидемий, рецептурных лекарств, принят 1 апреля сразу во втором и третьем чтениях. К его обсуждению и ускоренному принятию депутаты вернулись на фоне распространения коронавирусной инфекции.