Отечественная тест-система на антитела к коронавирусу выйдет на рынок в течение двух недель

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о разработке российского теста на антитела к коронавирусу. Регистрация диагностической системы, которая позволит определить переболевших и оценить популяционный иммунитет, ожидается в середине апреля 2020 года, ее производством будет заниматься ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

«В настоящее время государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-систем для выявления антител в сыворотке крови больных и тех, кто выздоровели после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и эффективности разрабатываемых вакцин. Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы – 10–15 апреля текущего года», – сообщила Татьяна Голикова.

Кроме того, вице-премьер рассказала об исследовании, проведенном одним из российских научных центров. «В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Были рассмотрены 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек были выявлены 11 человек, переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу», – рассказала Татьяна Голикова.

По данным Правительства РФ, в России ежедневно проводится около 36 тысяч анализов на коронавирус. Из них 20 тысяч обеспечивают 95 лабораторий Роспотребнадзора, еще 12 тысяч – лаборатории 193 государственных медорганизаций, 2 тысячи анализов в сутки – коммерческие лаборатории.

На 1 апреля 2020 года основным производителем тестов на COVID-19 выступает подведомственный Роспотребнадзору ГНЦ ВБ «Вектор». Центр производит 500 тысяч тест-систем в неделю и обеспечивает диагностическими наборами все исследовательские лаборатории, включая частные – «Хеликс» и «Гемотест».

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 537 тысяч исследований на COVID-19.