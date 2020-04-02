Первую партию российско-японских экспресс-тестов на COVID-19 выкупила ГК «Ренова» Виктора Вексельберга

Резидент технопарка «Сколково» ООО «Сигма Лаб» начал серийное производство российско-японских экспресс-тестов на COVID-19 разработки ООО «Генетические технологии» и K.K. Mirai Gemonics. По заверению создателей, тест позволяет выявить наличие вируса в течение получаса с точностью 99%. Первую партию тестов в 50 тысяч единиц приобрела ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, ожидается, что компания безвозмездно передаст их в больницы регионов своего присутствия.

Тест-система, созданная на основе метода изотермальной молекулярной диагностики Smart Amplification Process, позволяет провести тестирование за полчаса с точностью до 99%, заверили в компании. В локализацию производства тестов в России вложился РФПИ, сумма инвестиций в проект не раскрывается.

Как рассказали Vademecum в «Сигма Лаб», способ выявления вируса, разработанный профессором японского института RIKEN Йошихиде Хаяшизаки совместно с российскими специалистами, продемонстрировал свою эффективность 23 февраля при тестировании пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине в Йокогаме (Япония).

Более 50 тысяч первых наборов реагентов, произведенных в технопарке «Сколково», выкупила ГК «Ренова» для безвозмездной передачи в больницы регионов своего присутствия. «В ситуации, когда пандемия коронавируса оказалась самым серьезным вызовом, с которым столкнулось человечество в XXI веке, все – правительства, бизнес, общественные институты – должны объединить усилия для спасения жизней людей», – заявил владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, занимающий пост председателя совета директоров фонда «Сколково».

Первая партия наборов уже доставлена в Саратовскую область, ожидаются поставки в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, Пермский край и Республику Коми.

Диагностическая система разработана «дочкой» японской K.K. Dnaform – K.K. Mirai Genomics совместно с ООО «Генетические технологии» Алексея Козлова на базе предприятия ООО «Смартлайфкеа». Исполнителем подряда выступает СП компаний – ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (ранее – «Медпромресурс»).

В конце февраля RIKEN совместно с властями префектуры Канагава сообщал об опытной разработке экспресс-теста на коронавирус, позволяющей провести анализ за полчаса, однако оговаривался, что разработка требует проведения дополнительных клинических исследований. Как пояснили Vademecum в компании, исследования прошли в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в марте 2020 года и показали высокие результаты, и 20 марта система была зарегистрирована Росздравнадзором.

Помимо ГК «Ренова», Департамент здравоохранения Москвы 14 марта заключил контракт на поставку 100 тысяч таких диагностических систем.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Сигма Лаб» зарегистрировано в 2018 году в технопарке «Сколково». Половина стартапа принадлежит Вячеславу Ильгову, долями в 25% юрлица владеют Алмаз Бекбаев и Ирина Романова. Финансовые показатели не раскрываются.

Фото: sk.ru