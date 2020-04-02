EMA: хлорохин и гидроксихлорохин только для экстренного использования и КИ

По сообщению Европейского агентства по лекарственных средствам (EMA), хлорохин и гидроксихлорохин, два лекарства, разрешенные для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний, в настоящее время исследуются во всем мире на предмет их способности лечить коронавирусную инфекцию (COVID-19). Пока эффективность лечения COVID-19 данными препаратами не доказана.

EMA призывает использовать хлорохин и гидроксихлорохин только для их прямого назначения или как часть клинических испытаний, а также в рамках национальных программ неотложной помощи для лечения COVID-19.

И хлорохин, и гидроксихлорохин могут иметь серьезные побочные эффекты, особенно в высоких дозах или в сочетании с другими лекарственными средствами. Они не должны использоваться без рецепта или без врачебного наблюдения. Рецепты не должны выдаваться на лекарства вне тех показаний, что внесены в инструкцию к применению указанных препаратов, кроме как в условиях клинических испытаний или согласованных на национальном уровне протоколов лечения COVID-19.

EMA поддерживает клинические испытания, которые проводятся для получения надежных данных, необходимых для определения эффективности и безопасности хлорохина и гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Принимая во внимание срочность и давление со стороны системы здравоохранения во имя спасения жизней во время пандемии COVID-19, некоторые страны (включая США и Францию) разработали протоколы, позволяющие экспериментально использовать эти два лекарства, в том числе у пациентов с тяжелой формой заболевания.

EMA напоминает, хлорохин и гидроксихлорохин являются жизненно важными лекарственными средствами для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка. Поэтому очень важно, чтобы такие пациенты могли их получать, не сталкивались с дефицитом, вызванным использованием препаратов вне разрешенных показаний или же созданием стратегических запасов. Некоторые страны уже ограничили назначение данных лекарств, чтобы снизить риск нехватки.

gmpnews