Импортеры АФИ в Россию в январе-феврале 2020 года резко нарастили свою активность

За период январь-февраль 2020 г. в нашу страну было ввезено АФИ на сумму 22,6 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Рублёвый показатель прироста относительно аналогичного периода 2019 г. составил 18,5%. Динамика сопровождалась заметным ростом натуральных объёмов импорта, более того, прирост в тоннах даже опережал наращивание денежного объёма, здесь фиксируем динамику на уровне 31%. Всего за первые 2 месяца текущего года в Россию было ввезено 2,2 тыс. тонн АФИ, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Динамика сама по себе не выглядела бы удивительной, если бы совершенно нетипичная активность импортёров АФИ, которая в 2020 г. абсолютно не соотносилась с многолетними трендами. Вместо традиционного спада активности, который фиксировался по итогам января, импортёры, напротив, резко нарастили свою активность. Причём объёмы импорта не просто были внушительными, они опередили показатели декабря 2019 г. как в денежном (+2,5%), так и в натуральном (+7,8%) выражении. Обычно динамика января к декабрю носит отрицательный характер на уровне 20-30%. По всей видимости российские импортёры уже понимали, что эпидемиологическая обстановка в Китае может привести к перебоям в поставках и стремились сформировать запас по основным позициям.

Тем не менее, по итогам февраля 2020 г. отгрузки всё же начали снижаться, относительно января 2020 г. денежный объём импорта АФИ в Россию сократился на 41%, натуральные объёмы упали на 34%. Как мы помним предприятия в Китае массово закрывались, объём импорта фармсубстанций из Поднебесной в феврале относительно января тоже упал, здесь динамика была даже хуже чем в среднем по сегменту, поставки в рублях уменьшились на 44%, натуральная динамика фиксировалась на уровне -45%. Но в целом ситуацию нельзя было характеризовать как критическую, общий объём импорта АФИ в феврале 2020 более-менее соотносился с показателями аналогичного периода 2019 г.

При этом суммарно за январь-февраль 2020 г. Китай потерял лидерство в отношении денежного объёма поставок, на первое место вырвалась Швейцария, отгрузки из которой за год выросли в 2,1 раза (в рублях). Основной вклад в динамику внёс «Новартис» в частности благодаря росту поставок Вилдаглиптина, которые за год увеличились втрое как в денежном, так и в натуральном выражении.

Максимальной динамикой в топ-15 компаний-производителей АФИ в январе-феврале 2020 г. характеризовалась итальянская «ФИС-Фаббрика», за минувший год рублёвый объём поставок предприятия вырос в 160 раз. Интересно, что речь идёт так же об отгрузках АФИ для производства гипогликемических препаратов. В частности Ситаглиптина, который в России закупают компании «Берлин-Хеми» и «МСД». Обе локализовали в России производство соответствующих препаратов.

Минимальную динамику в топе поставщиков продемонстрировал «Пфайзер», поставки антигенов для производства вакцины для профилактики пневмококковой инфекции за год сократились на 49% в рублях и на 22% в натуральном выражении. Кстати, это один из немногих случаев, когда отпускная цена субстанции за год заметно сократилась, речь идёт об уменьшении средней цены на 34%.

gmpnews