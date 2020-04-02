По итогам января-февраля 2020 года импорт лекарств в Россию упал на 65%

За первые два месяца 2020 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на рекордно низкую сумму 27 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Падение поставок относительно января-февраля 2019 г. составило -65%, если проводить расчёты в рублях. Достаточно отметить, что денежный объём отгрузок в сумме за два месяца в денежном выражении оказался меньше обычных поставок за любой январь – месяц, в котором активность импортёров традиционно самая низкая в течение года. Поставки in-bulk в денежном выражении за период напротив демонстрируют рост (+28% в рублях), причём объёмы здесь впервые сопоставимы с поставками ГЛП, с начала года ввезли нерасфасованных препаратов на 22,5 млрд рублей, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Натуральные объёмы импорта готовых ЛП, естественно тоже в минусе, за январь-февраль 2020 г. в нашу страну было ввезено 69,4 млн упак., это на 73% меньше чем годом ранее. Отгрузки готовых форм в минимальных единицах дозирования (МЕД) за год упали на 68%, всего с начала года было ввезено 1,56 млрд МЕД. Причины, разумеется, не в изменении спроса, просто российские импортёры расходуют товарные запасы, сделанные в октябре-ноябре 2019 г. в ходе подготовки к внедрению системы маркировки ЛП, которая в итоге была перенесена на июль 2020 г., а учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, теоретически может быть отложена и на более поздний срок. Импорт in-bulk, несмотря на заметный рост денежного объёма, в натуральных величинах тоже падает, здесь фиксируем долгосрочную динамику на уровне -44% (с начала года ввезен 281 млн МЕД). Но здесь уже в большей степени сказывалось изменение ассортимента поставляемых препаратов, а не наличие запасов.

Учитывая особенности импорта в текущем году, лидеры и аутсайдеры с точки зрения динамики поставок тоже весьма оригинальны. Скажем, в отношении топ-15 корпораций, лидирующих с точки зрения денежного объёма импорта готовых ЛП, максимальные темпы прироста в рублёвом эквиваленте показывает «Босналек», за год отгрузки продукции компании в нашу страну увеличились в 9,1 раза. Основной объём поставок приходился на Лизобакт, который в январе-феврале 2019 г. в нашу страну просто не ввозился. А минимальными темпами роста поставок характеризовался «Байер Хелскер», за год импорт продукции производителя упал на 85%, если год назад импорт превышал 4,4 млрд руб. то в текущем периоде всего 645 млн руб.

В отношении поставщиков нерасфасованных ЛП в топ-15 корпораций не было равных «Эббви», рублёвый объём импорта продукции компании в январе-феврале 2020 г. вырос в 146 раз. Предприятие отгружало в нашу страну 4 продукта, максимальные денежные объёмы приходились на противоопухолевый препарат Венклекста и иммунодепрессант Хумира, оба годом ранее в Россию не завозились. Минимальную динамику в отношении поставок нерасфасованных препаратов показала «АстраЗенека», за год денежный объём отгрузок сократился на 53%. Из 7 препаратов, которые компания отгружала в январе-феврале 2020 г. в нашу страну в виде in-bulk, 4 уходят в минус. Наибольший спад мы зафиксировали по препарату Беталок (-88% в рублях).

gmpnews