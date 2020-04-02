EMA предупреждает о фальсифицированных препаратах COVID-19 в интернет-аптеках

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призывает общественность не приобретать лекарства у незарегистрированных интернет-аптек и дистрибьютерских сетей. Любое утверждение о том, что продукт может лечить или предотвратить COVID-19, является необоснованным, поскольку на данный момент не существует утвержденных терапевтических средств или вакцин против нового коронавируса.

ЕМА также предупреждает, что интернет-аптека может предложить и зарегистрированный препарат, но если в данный момент его не хватает на рынке, то это может быть подделка. Необходимо помнить, что фальсифицированные препараты могут содержать несоответствующий активный фармацевтический ингредиент (АФИ), либо неправильную дозировку нужного АФИ, или же его полное отсутствие. Помимо этого, фальсифицированные препараты часто содержат вредные вещества, которые опасны для здоровья человека.

EMA рекомендует потребителям покупать лекарственные средства только в стационарных аптеках или же специализированных отделах магазинов. А в случае использования онлайн-аптеки, убедиться, что данная аптека зарегистрирована в национальных компетентных органах.

Все интернет-аптеки, зарегистрированные в Евросоюзе, имеют общий логотип с флагом страны Европейского Союза, где данная аптека и зарегистрирована. Логотип зарегистрированных аптек представляет собой зеленые горизонтальные полосы с белым крестом, надписью и флагом страны. Как правило логотип расположен внизу сайта. Нажатие на логотип должно перенаправить клиентов на веб-сайт их национального органа и показывать список всех легально действующих онлайн-аптек, что позволит им проверить, зарегистрирована ли аптека, которую они используют, ещё перед покупкой.

Для получения списка зарегистрированных онлайн-аптек в странах ЕС нажмите на ссылку.

gmpnews