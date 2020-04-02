«Сигма Лаб» начала производить наборы реагентов для экспресс-тестов на COVID-19

В Центре коллективного пользования Технопарка «Сколково» — лаборатории компании «Сигма Лаб» начато производство наборов реагентов для экспресс-тестов на коронавирус. Более 50 тысяч первых наборов выкупят структуры Группы компаний «Ренова» для безвозмездной передачи в больницы регионов своего присутствия.

Экспресс-тест позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 99% выявить наличие вируса в течение получаса. Росздравнадзор выдал системе диагностики, разработанной на этой технологии (запатентована компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс»), все необходимые разрешения для применения на территории Российской Федерации. Этот способ выявления вируса разработан профессором японского института Riken Йошихиде Хаяшизаки совместно с российскими специалистами и впервые продемонстрировал свою эффективность 23 февраля при тестировании пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине в Йокогаме.

Первая партия произведенных в Технопарке «Сколково» наборов уже доставлена в Саратовскую область, где будет оперативно развернуто тестирование.

«Учитывая ситуацию с распространением коронавируса в мире, мы понимали всю ответственность, возложенную на нас, — подчеркивает генеральный директор компании «Сигма Лаб» Алмаз Бекбаев. — Компании «Сигма Лаб» удалось в беспрецедентно короткие сроки развернуть производство диагностических тестов в «Сколково», с соблюдением всех сложных технологических требований. Мы искренне верим, что наша команда внесёт свой вклад в победу над пандемией. В это нелегкое время нам необходимо быть едиными в стремлении обезопасить себя, своих близких людей и свою страну».

gmpnews