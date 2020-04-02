Тамбовская ассоциация «Надежда-Фарм» вышла на московский рынок Транспортировка стала сегодня основным ограничением в глобальной цепи поставок АФИ » Минздрав России отменил регистрацию пяти лекарственных средств Министерство здравоохранения Российской Федерации 31 марта 2020 г. приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств сразу пяти препаратов: «Иматиниб» – противоопухолевое средство, «Эметрон®» – противорвотное средство, «Менальгин» – гомеопатический препарат, «Ангиокс®» – антикоагулянт и «Танфломед» – антибактериальный препарат группы фторхинолонов. Иматиниб (иматиниб) – капсулы, 100 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003356 от 07.12.2015 г. выдано ООО «НьюВак», Россия; производитель АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия», Россия;

(иматиниб) – капсулы, 100 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003356 от 07.12.2015 г. выдано ООО «НьюВак», Россия; производитель АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия», Россия; Эметрон® (ондансетрон) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг; регистрационное удостоверение П N012102/01 от 02.06.2010 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; производитель ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия;

(ондансетрон) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг; регистрационное удостоверение П N012102/01 от 02.06.2010 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; производитель ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; Менальгин – таблетки для рассасывания; регистрационное удостоверение П N010592 от 05.10.2009 г. выдано Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ, Германия; производитель Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ, Германия;

– таблетки для рассасывания; регистрационное удостоверение П N010592 от 05.10.2009 г. выдано Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ, Германия; производитель Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ, Германия; Ангиокс® (бивалирудин) – лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-008510/10 от 20.08.2010 г. выдано Медисинз Компани ЮК Лтд., Соединенное Королевство; производитель Патеон Италия С.п.А., Италия;

(бивалирудин) – лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-008510/10 от 20.08.2010 г. выдано Медисинз Компани ЮК Лтд., Соединенное Королевство; производитель Патеон Италия С.п.А., Италия; Танфломед (левофлоксацин) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-009443/09 от 24.11.2009 г. выдано Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед, Индия; производитель Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед, Индия. Все решения были приняты на основании подачи заявлений держателями регистрационных удостоверений (уполномоченным юридическим лицом). Необходимо отметить, что согласно Государственному реестру лекарственных средств, на территории РФ находятся в обращении 10 препаратов с МНН иматиниб как российского, так и зарубежного производства, однако при производстве готовой лекарственной формы используется, как правило, фармсубстанция индийского производства. gmpnews