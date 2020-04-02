Тамбовская ассоциация «Надежда-Фарм» вышла на московский рынок

Аптечная ассоциация «Надежда-Фарм» вышла на московский рынок, заняв точки бывшей сети «Мега Фарм».

Аптечная ассоциация «Надежда-Фарм» открыла десять торговых точек в Москве, рассказали «ФВ» в аналитической компании AlphaRM. Они расположены по адресам аптек, ранее принадлежавшим аптечной сети «Мега Фарм». В компании подтвердили эту информацию.

До сих пор «Надежда-Фарм» не была представлена в столице. По данным компании, ассоциация включает в себя более 250 аптек в 19 регионах.

«Мега Фарм» прекратила свое существование в январе 2020 года, закрыв все аптечные точки.

Ольга Коберник

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