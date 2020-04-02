Takeda и Evox заключили соглашение по орфанным заболеваниям

Британская биотехнологическая компания Evox («Эвокс») объявила о достижении соглашения о сотрудничестве с японской Takeda («Такеда») в области разработки пяти инновационных препаратов заместительной белковой терапии и препаратов на основе мНРК.

Evox, специализирующаяся на платформах по разработке экзосом, предлагает к сотрудничеству программу доклинических исследований в области терапии болезни Ниманна–Пика типа C и еще одного неназванного орфанного заболевания, сообщает PharmaTimes.

В рамках соглашения Takeda получает право на разработку препаратов для лечения еще трех заболеваний.

Согласно условиям соглашения, Evox получит от Takeda 44 млн долл. в виде единовременного платежа и поэтапных выплат. В общей сложности Evox получит от японской компании до 882 млн долл.

Evox возьмет на себя обязательства по разработкам по каждой программе до направления заявки на регистрацию нового экспериментального лекарственного средства (IND) и по производству препаратов для клинических исследований I фазы.

В свою очередь Takeda компенсирует британской компании расходы на производство после завершения доклинических исследований.

Илья Дугин

pharmvestnik