Servier получила одобрение на производство и реализацию в Японии иринотекана липосомального

Компания Nihon Servier, японский филиал группы Servier, и Yakult Honsha объявили о получении одобрения на производство и реализацию в Японии лекарственного препарата иринотекана липосомального (непатентованное наименование, одобренное правительством Японии: иринотекана гидрохлорида гидрат) для внутривенного введения, 43 мг, по показанию «неоперабельный рак поджелудочной железы при прогрессировании заболевания после проведенной химиотерапии».

Лекарственный препарат представляет собой пегилированную липосомальную форму иринотекана и реализуется в 21 стране мира. Одобрение на производство и реализацию лекарственного препарата было получено после подачи Nihon Servier досье на регистрацию нового препарата в Японии в марте 2019 года.

По условиям соглашения с Yakult Honsha, подписанного в октябре 2019 года, Nihon Servier выступает владельцем регистрационного удостоверения и осуществляет производство и реализацию лекарственного препарата, тогда как Yakult отвечает за его продвижение на территории Японии.

В 2017 году рак поджелудочной железы занимал четвертое место в структуре онкологической смертности в Японии, став причиной 9,2% всех смертельных исходов от онкологических заболеваний. Существует значительная медицинская потребность в лечении заболевания, поскольку вариантов терапии для таких пациентов немного.

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