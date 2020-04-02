Delivery Club начнет доставлять лекарственные средства

Служба доставки еды Delivery Club готовится к доставке лекарственных средств, выяснил «ФВ». Компания настаивает на эксклюзивности при работе с аптечными сетями, рассказал «ФВ» источник на аптечном рынке.

Сервис доставки еды Delivery Club ведет переговоры с аптечными сетями о доставке лекарственных препаратов. Об этом «ФВ» рассказали в пресс-службе компании. Сейчас сервис находится на этапе тестирования, дата запуска проекта пока неизвестна.

«Мы находимся на стадии интеграции первых аптечных сетей и тестирования операционных процессов», – ответили представители компании на запрос «ФВ».

Ранее о готовности доставлять безрецептурные препараты заявил «Яндекс.Такси».

В переговорах Delivery Club настаивает на эсклюзивности при работе с аптеками, рассказал «ФВ» источник с аптечного рынка. Работа с другими службами доставки для аптеки будет невозможна при заключении контракта с Delivery Club, пояснил он.

«ФВ» направил запросы о совместной работе с Delivery Club в аптечные сети «36,6», «Горздрав», «ГК Эркафарм», «ГК Фармаимпекс», «Невис».

Delivery Club – крупнейший сервис доставки еды в России, запущенный в 2009 году. С 2016 года сервис развивает свою логистическую службу. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбербанк. Источник: delivery-club.ru

О возможной перспективе доставки лекарственных средств сервисом Delivery Club ранее со ссылкой на источник, близкий к Mail.ru Group, писал ТАСС. Речь шла о совместной работе агрегатора товаров из аптечных сетей «Все аптеки» от Mail.ru Group и сервиса по доставке еды и продуктов Delivery Club.

Фото: delivery-club.ru: фотобанк

Руслан Мавлиханов

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