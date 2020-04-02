Доля акций и программ в продвижении в аптеках заметно выросла

И ОТС-, и Rx-производители стали уделять больше внимания работе с первостольниками в своих программах продвижения. Среди компаний, которые начали активно использовать трейд-маркетинг, появились новые лидеры.

Доля акций для покупателей и программ для первостольников в структуре мультиканального продвижения выросла в четвертом квартале 2019 года до 18%. В тот же период годом ранее она составляла 12%. Одновременно, несмотря на существенное сокращение доли личных визитов представителей компаний в аптеки, среди всех активностей суммарное количество встреч увеличилось на 29%. Таковы данные ежеквартального синдикативного исследования Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний», которое проводит компания Ipsos. Результаты мониторинга есть у «ФВ».

В ходе продвижения безрецептурных препаратов участники рынка в большей степени используют акции для покупателей (69%). Программы для первостольников в этом сегменте составляют 31%. Для рецептурных брендов доля программ – 46%.

Наиболее активными игроками, которые используют эти инструменты по безрецептурным ЛП, остаются компании GSK, Sanofi, Teva, а препаратами-лидерами – ТераФлю, Отривин, Лазолван, Фестал, Троксевазин и Амбробене.

Заметные перемены отмечены в позициях лидеров по количеству акций и программ по рецептурным препаратам: на первое место вышла компания KRKA (Аторис, Роксера, Перинева), за первый год опередившая предыдущих лидеров по использованию этого канала: AstraZeneca и Eli Lilly. Другое изменение – появление на четвертом месте российской компании Ozon, существенно нарастившей активность в части трейд-маркетинга.

Шамиль Ахметзянов

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