«Валента» продала «Новосибхимфарм»

«Квадрат-С» закрыл сделку по приобретению активов «Новосибхимфарм» 1 апреля, сообщил совладелец «Квадрат-С» Олег Комаров.

Компания уже приступила к проектированию новых участков производства. Они будут расположены на пустующих площадях завода, рассказал Комаров «ФВ».

Помимо действующей ампульной линии, владельцы установят линию по выпуску таблетированных форм. Кроме собственной продукции, «Квадрат-С» будет выпускать препараты «Новосибхимфарма»: в числе приобретенных активов 60 регудостоверений.

«У новосибирского завода хорошо отлажены поставки в страны СНГ, в частности в Казахстан и Узбекистан. В эти страны поставляется около 25% продукции предприятия. Мы рассчитываем получить синергию по этому направлению и по собственным препаратам и БАД», – сказал Комаров.

Он не назвал сумму сделки, отметив, что в состав приобретенных активов не вошли линии по выпуску пластырей. «Валента» будет выпускать их на мощностях подмосковного завода в Щелково.

Менеджмент завода будет сохранен, добавил Олег Комаров.

ПАО «Валента» не впервые расстается с «Новосибхимфармом», напомнил Vademecum. Издание написало о сделке первым.

В 2010 году контроль над предприятием компания уступила «Р-Фарму» Алексея Репика, блокирующая доля, впрочем, осталась у гендиректора «Валенты» Антона Стрекалова и одного из основателей ПАО Владимира Нестерука. В 2017 году «Валента» решила вернуть себе контроль над новосибирским заводом и выкупила у структур Репика контрольный пакет. Сумму сделки участники рынка оценивали в 300 млн рублей.

«Квадрат-С» – российский производитель лекарств и БАД, принадлежащий предпринимателю Олегу Комарову. Основные бренды – «Витамир», «Нейроспан», «Лизоприм», «Бронхоактив», «Вирусактив», «Ферментозим». Выручка ООО «Квадрат-С» в 2019 году, по данным компании, составила 2 млрд руб.

Фото: 2gis.ru

Ольга Коберник

pharmvestnik