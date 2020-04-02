«Ситимобил» готовится к доставке лекарственных препаратов

Агрегатор такси «Ситимобил» планирует начать доставку лекарственных средств, выяснил «ФВ». В данный момент в компании обсуждают варианты реализации проекта.

Сервис заказа такси «Ситимобил» начнет доставлять лекарственные препараты. Об этом «ФВ» рассказали в пресс-службе компании.

«Мы действительно прорабатываем и обсуждаем различные варианты реализации подобного сервиса на базе нашего продукта», — отметили в пресс-службе агрегатора.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. К концу 2019 года оборот платформы составил 8,9 млрд рублей, а количество поездок в декабре 2019 года превысило 13 млн.

На сайте компании появилась вкладка «Доставка». Сейчас услуга позволяет физическим лицам передать ценные вещи и посылки с водителем, однако в скором времени планируется доставка товаров, заказанных у партнеров, рассказали в «Ситимобил» газете «Коммерсантъ».

О намерении доставлять лекарственные средства уже заявили сервисы Delivery Club и «Яндекс.Такси».

Руслан Мавлиханов

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