Суд присяжных поддержал Bristol-Myers Squibb в патентном споре с Gilead

Компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») не удалось изменить в свою пользу решение суда в патентном споре с Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS), пишет Endpoints..

Предметом спора стали патенты на CAR-T-препараты, которыми владеет Juno Therapeutics («Джуно Терапьютикс»), дочерняя компания BMS.

Суд решил, что Kite Pharma («Кайт Фарма»), входящая в состав Gilead, нарушила патентные права Juno при разработке препарата Yescarta (axicabtagene ciloleucel).

Gilead пыталась оспорить ранее присужденную ей выплату около 752 млн долл. в пользу BMS. После того как суд присяжных отказался удовлетворить апелляцию Gilead, BMS потребовала выплаты ущерба в размере 1,5 млрд долл. Это лишь усилило критику Gilead со стороны некоторых аналитиков, не одобривших покупку компании Kite Pharma за 11,9 млрд долл. летом 2017 года.

Окружной суд Лос-Анджелеса представил несколько аргументов в поддержку своего последнего решения. Аналитики компании Morgan Stanley сформулировали их максимально кратко: суд не принял во внимание утверждение Kite о недействительности патента Juno; присужденная сумма ущерба была необоснованной; необходим новый судебный процесс. Суд также не принял во внимание аргумент Kite о том, что нарушение патентов было непреднамеренным.

По всей вероятности, Gilead подаст апелляцию в суд федерального округа, отмечают аналитики. Но шансы на решение в пользу компании невелики, поскольку этот суд будет использовать аналогичные стандарты доказательств.

По мнению аналитиков, любая из упомянутых сумм ущерба является астрономической. Объем продаж CAR-T-препарата Yescarta в 2019 года составили лишь 456 млн долл. Gilead должна выплачивать компании Juno роялти с продаж до августа 2024 года, когда истекает срок патентной защиты препарата. Это потенциально превращает продажи Yescarta в бизнес с отрицательной доходностью.

Пока неясно, в какой степени патентные споры повлияют на другие CAR-T-препараты в портфеле Kite. В феврале 2020 года FDA решило рассмотреть по ускоренной процедуре регистрационную заявку на второй CAR-T-препарат Kite, KTE-X19.

Татьяна Кублицкая

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