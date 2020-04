Правительственная комиссия утвердила новый перечень системообразующих организаций Суд присяжных поддержал Bristol-Myers Squibb в патентном споре с Gilead » Суд по административным делам принял сторону Teva в патентном споре с Eli Lilly Совет по патентным спорам и апелляциям (PTAB) вынес решение в пользу компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-ти-ди») в патентном споре с Eli Lilly and Co («Эли Лилли энд Ко.»), сообщает Reuters. PTAB признал действительными три патента Teva на противомигренозный препарат «Аджови» (фреманезумаб) и отклонил аргументы Eli Lilly об их недействительности. PTAB – это судебная инстанция, действующая под управлением Бюро по патентам и товарным знакам США (U.S. Patent and Trademark Office). Решение суда поможет Teva сдерживать конкуренцию в сегменте препаратов для лечения мигрени. В отдельном судебном иске, внесенном в 2018 году, Teva обвинила Eli Lilly в том, что конкурирующий препарат «Эмгалити» (галканезумаб) последней нарушает указанные патенты. В случае проигрыша патентного спора Eli Lilly могла быть присуждена выплата ущерба. В ответ Eli Lilly попросила PTAB пересмотреть отдельно каждый патент и решить, правомерно ли он был выдан. Решение суда было не в пользу Eli Lilly, но компания может подать апелляцию. Продажи ингибитора CGRP «Аджови» во всем мире составили 96 млн долл. за 2019 год. По прогнозам Teva, объем продаж препарата в 2020 году достигнет 250 млн долл. Татьяна Кублицкая

