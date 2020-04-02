Правительственная комиссия утвердила новый перечень системообразующих организаций

В новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости поддерживать, вошло 646 предприятий. Об этом пишет портал interfax.ru.

В этот перечень включено шесть фармпредприятий: АО «Р-Фарм», ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», АО «Биннофарм», ОАО «Биосинтез», ПАО «Фармстандарт» и ФГУП «НПО Микроген», две аптечные сети: ООО «Нео-Фарм» и ПАО «Аптечная сеть 36,6», а также сеть медицинских клиник АО «Группа компаний «Медси».

В новый перечень, в отличие от утвержденного в 2015 году, не вошла аптечная сеть «Ригла», зато в разделе «Сельское хозяйство» значится ОАО «Протек».

В 2015 году из фармацевтической и медицинской отраслей в перечень входили: ОАО «Биосинтез», ФГУП «НПО Микроген» Минздрава России, ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ОАО «Фармстандарт», ОАО «Аптечная сеть 36,6», ОАО «Протек» (Аптеки «Ригла»). Кроме того, в перечень также входила ОАО АФК «Система», в состав которого входят ГК «Медси» и ЗАО «Биннофарм».

Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода – такой пункт есть в проекте постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития.

Елена Сидорова

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