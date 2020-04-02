Apteka.ru признана лучшей онлайн-аптекой

Агентство digital-маркетинга Go Mobile подготовило исследование российского рынка ePharma, в котором оценило интернет-сервисы бронирования медикаментов и онлайн-витрины аптек по нескольким параметрам в четырех рейтингах. Всего было проанализировано более 40 сайтов. Apteka.ru заняла первую строчку в двух рейтингах – «Лучшая онлайн-аптека» и «Лучшее приложение и сайт». А в рейтинге «Лучший маркетинг» разделила первое место с eapteka.ru и «Планетой здоровья».

В исследовании Go Mobile сообщает, что в среднем рынок ePharma в России растет в 2 раза в год, при этом с 2016 по 2018 год объем онлайн-продаж фармацевтических средств вырос в 3,7 раза. С полным исследованием можно ознакомиться, зарегистрировавшись по ссылке.

Лучшая онлайн-аптека, максимальная оценка 10 баллов

Лучшее мобильное приложение и сайт, максимальная оценка 10 баллов

Лучший маркетинг, максимальная оценка 10 баллов

Источник: АО НПК «Катрен»

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