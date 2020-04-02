Цены на антисептики с начала года выросли на 146%

По итогам 11 недель 2020 года цена упаковски санитайзера выросла в 2,5 раза, зафиксировали аналитики DSM Group.

Средняя цена упаковки санитайзера в январе-середине марта 2019 года была 24,4 руб., в 2020 году по итогам первых 11 недель она выросла 146% и превысила 60 руб., подсчитали аналитики DSM Group.

В первые три недели января средняя цена увеличивалась не более чем на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, с февраля динамика роста цен составляла уже не менее 50%.

При этом в январе спрос на санитайзеры даже уменьшился: объемы продаж в упаковках упали на 19–34%; в рублях они снизились на 4,9–14,9%. Но уже с конца месяца начался их рост на 1,1%.

В последующие недели объем продаж в рублях санитайзеров неуклонно рос: минимальный прирост был на четвертой неделе: +30,1%; максимальный – на одиннадцатой: +1054,7%. При этом продажи в упаковках продолжали снижаться, рост восстановился только на десятой неделе.

Елена Калиновская

pharmvestnik