FDA объявило о новой программе противодействия COVID-19

Американский регулятор объявил о новой программе, направленной на ускорение разработки потенциально безопасных и эффективных лекарственных средств для лечения нового коронавируса, говорится на сайте ведомства.

Программа «Ускорение разработки лекарств для лечения коронавируса» предусматривает применение всех доступных FDA средств для обеспечения всех пациентов новыми препаратами в самые короткие сроки. Одновременно она направлена на поддержку исследований по безопасности и эффективности препаратов-кандидатов для лечения коронавируса SARS-CoV-2.

FDA добавило препараты гидроксихлорохин и хлорохин в перечень лекарственных средств в дефектуре на фоне резкого роста спроса. Ведомство плотно сотрудничает с производителями с целью обеспечения пациентов с малярией, ревматоидным артритом и волчанкой этими препаратами.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) пополнило Национальный стратегический запас медикаментов США препаратами гидроксихлорохин и хлорохин для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 или для применения в клинических исследованиях.

Помимо этого, FDA и Федеральная торговая комиссия США (FTC) направили предупредительные письма в адрес трех компаний, продающих фальсифицированные средства для профилактики, лечения или диагностики COVID-19.

Во время пандемии COVID-19 американский регулятор тесно сотрудничает с более чем 220 разработчиками тест-систем, которые направили заявки на экстренное разрешение на применение своей продукции.

Тридцатого марта FDA выдало два разрешения. Всего разрешения получили 22 разработчика.

Илья Дугин

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