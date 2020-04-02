Владимир Уйба назначен врио главы Республики Коми

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя министра здравоохранения и экс-руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы республики Коми. Занимавший ранее пост губернатора региона Сергей Гапликов подал заявление об отставке 2 апреля. Кадровое решение случилось на фоне сообщений о заражении COVID-19 54 пациентов в Сыктывкарской больнице.

Указ о назначении Владимира Уйбы опубликован на сайте Кремля. Ожидается, что досрочные выборы главы региона в Коми состоятся в единый день голосования в сентябре 2020 года.

Владимир Уйба – врач-гигиенист, эпидемиолог, в 1982 году окончил Свердловский ГМИ, в 2000 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 1982 по 1984 год работал врачом-терапевтом Свердловской городской больницы, до 1989 года был главврачом профилактория Белоярской АЭС в городе Заречном Свердловской области, затем там же – начальником МСЧ.

С 1999 по 2002 год и с июня по декабрь 2003 года Уйба занимал должность заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве РФ. В декабре 2003 года назначен руководителем этого управления, а 6 ноября 2004 года – руководителем Федерального медико-биологического агентства. Заместителем министра здравоохранения РФ Владимир Уйба был назначен в январе 2020 года.

В марте 2020 года Уйба в должности замминистра здравоохранения вошел в состав Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

В начале апреля 2020 года в городской больнице Эжвинского района столицы Коми Сыктывкара было зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией контактным путем. Число инфицированных в республике подскочило до 56, а регион стал четвертым по числу заболевших после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.