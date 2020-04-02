В Омской области назначили нового министра здравоохранения

Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Бурков. Месяц назад он пригласил Ирину Солдатову на должность своего советника.

До этого момента она руководила проектом ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене», а с 2015 по 2019 годы работала заместителем министра здравоохранения Московской области – начальником управления организации медицинской помощи матерям и детям.

С 21 марта Ирина Солдатова возглавляет оперативную рабочую группу по предупреждению завоза коронавирусной инфекции.

В момент звонка корреспондента «ФВ» министр здравоохранения проводила совещание с главными врачами медучреждений области. Позже она обещала прокомментировать ближайшие планы.

Первоочередной задачей чиновницы станут мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 в Омской области. Их провал послужил причиной увольнения бывшего министра здравоохранения Дмитрия Вьюшкова, который подал в отставку накануне.

Ирина Солдатова — врач-неонатолог, доктор медицинских наук, окончила РНИМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия». Работала в Детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова, с 2013 года занимала должность заместителя главного врача. С 2013 по 2015 годы Солдатова была главным неонатологом Москвы.

Фото: страница Ирины Солдатовой в Facebook



Ольга Коберник

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