Аптеки объединяются в альянс на фоне давления на их бизнес

СРО «Ассоциация независимых аптек» инициировала создание в России масштабного альянса аптечных организаций для взаимодействия с представителями государственной власти по вопросам развития аптечного сегмента в регионах.

Инициаторами и участниками Альянса фармацевтических ассоциаций (АФА) стали крупные региональные некоммерческие организации, которые объединились на базе СРО «Ассоциация независимых аптек». В него вошли: СРО «Ассоциация независимых аптек», Ассоциация Приморского края «Фармацевтическое содружество», «Новгородская профессиональная ассоциация фармацевтических работников», «Фармацевтическая Ассоциация Республики Саха (Якутия)», Ассоциация развития фармацевтической отрасли Республики Хакасии «Аптечное дело». Об этом «ФВ» рассказала исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

В совместном обращении альянса, который есть в распоряжении «ФВ», сказано, что сегодня на фоне возросшей нагрузки аптеки переживают небывалый всплеск интереса к своей деятельности со стороны депутатского корпуса и профильных ведомств.

Речь идет о жестких инициативах по регулированию аптечного рынка, связанных с лишением региональных аптек права на расширение своих точек, ограничением маркетинговых бонусов от производителей. Принятый закон о дистанционной торговле лекарствами, внедрение маркировки, отмена ЕНВД – несут значительные риски региональному малому и среднему аптечному рынку.

«В период пандемии коронавируса аптечные организации испытывают колоссальное давление со стороны общества и регуляторов. Именно их обвиняют в отсутствии или завышении цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. При этом аптека остается неотъемлемым звеном на пути лекарства к конечному потребителю, осуществляя так необходимое сегодня профессиональное консультирование. Но не аптечный сегмент влияет на ценовую политику производителей и дистрибьюторов», – сказано в обращении АФА.

СРО «Ассоциация независимых аптек» считает, что в текущей ситуации регуляторы должны слышать консолидированную позицию аптечного сообщества по всем выдвигаемым инициативам, учитывая при этом мнение регионального ритейла, который испытывает наибольшие трудности.

«Идея межрегионального Альянса фармацевтических ассоциаций (АФА) обсуждалась нами давно. Но именно сегодня, когда понятно, что аптечное звено одно из самых социально чувствительных и нам необходимо быть консолидированными и услышанными на всех уровнях, мы приняли это решение», – сказала Виктория Преснякова.

В первоочередных планах альянса: обращение к правительству в связи со сложившейся ситуацией на рынке регионального ритейла. Аптеки намерены выйти с предложениями внедрения определенных инструментов институциональной поддержки в аптечном ритейле, а также проработать документы, вступление в силу которых в текущих условиях считают нецелесообразным. Отдельный блок – текущая работа по вопросам сотрудничества с дистрибьюторами и производителями в реалиях кризиса.

«Аптеки находятся на стыке систем здравоохранения и торговли. Регионы часто не слышны на федеральном уровне. Сейчас, когда особенно заметны нормативно-правовые коллизии и обострились проблемы аптечного ритейла, нам необходимо донести консолидированную позицию отрасли на все уровни власти», – пояснила президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко.

Инициаторы создания альянса заявили, что в ближайшее время в АФА войдут еще несколько регионов, что поможет аптекам быть услышанными на федеральном уровне.

Оксана Баранова

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