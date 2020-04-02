Более 120 российских колоний начнут производить марлевые маски

В исправительных учреждениях с 7 апреля 2020 года начнут производство марлевых медицинских масок для защиты от коронавируса. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор направил письмо в Минюст, в котором указал, что учреждения ФСИН располагают ресурсами и свободными производственными площадями для выпуска масок, и предложил разрешить предпринимателям использовать труд заключенных в обмен на поставку сырья и оборудования. В исправительных учреждениях с 7 апреля 2020 года начнут производство марлевых медицинских масок для защиты от коронавируса. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор направил письмо в Минюст, в котором указал, что учреждения ФСИН располагают ресурсами и свободными производственными площадями для выпуска масок, и предложил разрешить предпринимателям использовать труд заключенных в обмен на поставку сырья и оборудования.

«Преимуществом является и возможность обеспечения круглосуточного производства», – говорится в письме сенатора в Минюст. При этом расширение производства с загрузкой трудовых ресурсов учреждений ФСИН, по мнению Андрея Кутепова, возможно только через привлечение на свободные производственные мощности предпринимателей с оборудованием и сырьем. В настоящее время в учреждениях ФСИН насчитывается 1,3 млн кв. м свободных площадей.

«Решением вопроса может быть оперативное предоставление свободных площадей ФСИН России предпринимателям для организации производства по упрощенной процедуре, что одновременно обеспечит поддержку развития производства субъектами малого и среднего предпринимательства. Загрузку мощностей и ресурсов возможно также обеспечить через оперативную установку оборудования на свободных площадях путем его приобретения для ФСИН России через дополнительное финансирование», – считает автор инициативы.

Согласно данным ФСИН, в ряде колоний уже начали пошив медизделий, силами заключенных произведено 132 тысячи масок. В частности, заказ на первые четыре тысячи масок поступил в колонии Челябинской области. «Сырье наше, областное, марлю передали с Областного аптечного склада, – уточнил губернатор региона Алексей Текслер.

В конце марта 2020 года регудостоверение на маски с местом производства в 111 российских колониях получило ООО «Дельрус». Ожидается, что компания станет централизованным поставщиком масок в российские регионы.