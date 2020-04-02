AlphaRM: Аптечные продажи за первые 12 недель года выросли на 9%

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС и БАД аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи за первые 12 недель 2020 года составили 271,3 млрд руб. (+9% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,4 млрд упаковок (+2% к аналогичному периоду 2019 года).

Лидерами по продажам за рассматриваемый период стали препараты из групп:

— противовирусные препараты для системного использования (группа EphMRA J5);

— ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф) (группа EphMRA C9);

— противопростудные и противокашлевые препараты (группа EphMRA R5);

— препараты для лечения заболеваний носа (группа EphMRA R1).

Аналитики отмечают снижение продаж 8 марта и 15 марта и пик продаж 17 марта. Прирост продаж 17 марта (к 17 марта 2019 года) по данным категориям составил от 151% (группа EphMRA R1) до 457% (группа EphMRA R5).

Если рассмотреть продажи в регионах, то лидерами стали: Москва (прирост продаж в марте 2020 к марту 2019 составил 59%), Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Санкт-Петербург.

Данные по продажам в этих регионах в марте приведены на графиках.

В текущей ситуации очень важны ежедневные данные о продажах, чтобы не допустить дефектуры лекарств в аптеках.

pharmvestnik