«Ситилаб» и LabQuest присоединяются к тестированию на коронавирус

Федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб» и лаборатория персонифицированной медицины LabQuest, входящая в ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина, запустили собственные проекты по тестированию всех желающих на COVID-19. Ранее среди частных лабораторий подобные услуги предоставляли только лабораторная служба «Хеликс» и медицинская лаборатория «Гемотест». Федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб» и лаборатория персонифицированной медицины LabQuest, входящая в ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина, запустили собственные проекты по тестированию всех желающих на COVID-19. Ранее среди частных лабораторий подобные услуги предоставляли только лабораторная служба «Хеликс» и медицинская лаборатория «Гемотест».

«Ситилаб» начинает прием анализов от всех желающих с 3 апреля 2020 года в офисе на Елецкой улице в Москве. Стоимость процедуры составит 1,9 тысяч рублей, результат будет готов в течение 1-2 дней. При этом компания будет использовать тест-системы, отличающиеся от применяемых в большинстве лабораторий диагностических наборов производства ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора большей чувствительностью. С учетом корпоративных заказов, «Ситилаб» готов обеспечить мощность в 3 тысячи исследований в сутки.

LabQuest начинает диагностировать всех желающих на коронавирус на базе московских офисов со 2 апреля, затем к работе подключатся офисы в 20 городах присутствия компании. Стоимость исследования составит 3 тысячи рублей, срок выполнения – 1 день. Результаты можно будет получить по электронной почте и на сайте в личном кабинете.

Свое участие в борьбе с распространением коронавируса активизируют и другие частные лаборатории. Медицинская лаборатория «Гемотест», ранее начавшая тестирование всех желающих на коммерческой основе, сообщила о получении гранта от Департамента здравоохранения Москвы на выполнение не менее 10 тысяч тестов на SARS-CoV-2 для нужд столичных медицинских организаций.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах 30 марта поручил «резко нарастить» количество тестирований на SARS-CoV-2 .

В настоящее время тестирование на COVID-19 проводят учреждения Роспотребнадзора, а также государственные лаборатории медучреждений – по направлению от врача. Среди частных медорганизаций разрешение на проведение тестирования всех желающих первыми получили лабораторные сети «Хеликс» и «Гемотест», диагностику проводят клиники «Медси», ГК «Мать и дитя», ГК «Объединенные медицинские системы» и «Альфа-Центр Здоровья».

Фото: fb.ru

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