Продажи некоторых противовирусных препаратов выросли более чем на 100%

Объемы продаж противовирусных препаратов от ОРВИ на десятой неделе 2020 года выросли на 29%, на одиннадцатой – на 53% по отношению к аналогичным периодам 2019 года, подсчитали аналитики AlphaRM.

За последние несколько лет продажи противовирусных лекарств в натуральных объемах снизились. По данным AlphaRM, в 2016 году рынок препаратов оценивался в 90,1 млн упаковок, в 2019 году – 78,8 млн упаковок. В январе 2020 года продажи противовирусных лекарств в рублях снижались еженедельно в диапазоне 19–31%, в феврале падение было в пределах 9–16%. В марте продажи лекарств из этого сегмента выросли: на девятой неделе прекратилось падение, на десятой и одиннадцатой неделе рост более чем на 30%.

В TOP10 по объему продаж в рублях в январе-феврале и первой половине марта на первом месте «Ингавирин», на втором – «Арбидол», на третьем – «Кагоцел». При этом динамика первых двух за 11 недель года была отрицательной, минус 9,4% и 49,5% соответственно. Продажи «Арбидола», напротив, выросли на 22%.

На 11-й неделе прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по некоторым препаратам превысил 100%. Так, продажи «Арбидола максимум» выросли на 225%, «Номидема» на 156%, «Тамифлю» на 154%.

Елена Калиновская

pharmvestnik