МАГАТЭ направит первые партии систем диагностики COVID-19 в 40 стран мира

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит первые партии систем диагностики в 40 стран мира, сообщает Reuters.
В этих системах применяются законы ядерной физики.
Технология ОТ-ПЦР обычно применяется в развивающихся странах для определения заражения. Она позволяет выявить РНК коронавируса в мазковой пробе.
МАГАТЭ получила запросы о поставках тест-систем от 90 стран–членов организации.
Тест-системы получат лаборатории в странах Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. Общая сумма поставок составит около 4 млн евро (4,4 млн долл.).
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, организация примет все меры, чтобы обеспечить поставки тест-систем в наиболее сжатые сроки.
Илья Дугин
pharmvestnik