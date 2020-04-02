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МАГАТЭ направит первые партии систем диагностики COVID-19 в 40 стран мира

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит первые партии систем диагностики в 40 стран мира, сообщает Reuters.

В этих системах применяются законы ядерной физики.

Технология ОТ-ПЦР обычно применяется в развивающихся странах для определения заражения. Она позволяет выявить РНК коронавируса в мазковой пробе.

МАГАТЭ получила запросы о поставках тест-систем от 90 стран–членов организации.

Тест-системы получат лаборатории в странах Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. Общая сумма поставок составит около 4 млн евро (4,4 млн долл.).

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, организация примет все меры, чтобы обеспечить поставки тест-систем в наиболее сжатые сроки.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Апрель 2, 2020 | Просмотров: 74