«Платиновая унция» объявила о переносе церемонии награждения победителей Продажи некоторых противовирусных препаратов выросли более чем на 100% » МАГАТЭ направит первые партии систем диагностики COVID-19 в 40 стран мира Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит первые партии систем диагностики в 40 стран мира, сообщает Reuters. В этих системах применяются законы ядерной физики. Технология ОТ-ПЦР обычно применяется в развивающихся странах для определения заражения. Она позволяет выявить РНК коронавируса в мазковой пробе. МАГАТЭ получила запросы о поставках тест-систем от 90 стран–членов организации. Тест-системы получат лаборатории в странах Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. Общая сумма поставок составит около 4 млн евро (4,4 млн долл.). По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, организация примет все меры, чтобы обеспечить поставки тест-систем в наиболее сжатые сроки. Илья Дугин

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