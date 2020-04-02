«Платиновая унция» объявила о переносе церемонии награждения победителей

Организаторы премии «Платиновая унция» объявили о переносе юбилейной XX церемонии награждения победителей Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли. Соответствующее заявление Оргкомитета опубликовано на сайте премии.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Все вы хорошо знаете, что «Платиновая унция» – это не только конкурс профессионалов российской фармацевтической отрасли, но и ежегодная яркая и красочная Церемония награждения – событие и праздник, которого каждую весну с нетерпением ждем мы все.

Мы, члены Оргкомитета Конкурса и организаторы Церемонии, очень хотим, чтобы праздник оставался праздником, особенно потому что в этом году нас ждет юбилейная XX Церемония награждения. И меньше всего мы желаем, чтобы этот праздник был испорчен событиями, происходящими сегодня вокруг нас.

МЫ НЕ ОТМЕНЯЕМ ЦЕРЕМОНИЮ, МЫ ПЕРЕНОСИМ ЕЕ НА БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ И СПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ!

О новой дате проведения XX Церемонии награждения Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция 2019» мы вам обязательно сообщим. Следите за нашими новостями в соцсетях и на официальном сайте uncia.ru.

Мы приглашаем всех вас стать гостями этого замечательного события и надеемся на скорую встречу!

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