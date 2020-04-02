Минкомсвязь предлагает продавать рецептурные препараты на портале госуслуг

Минкомсвязь предлагает использовать портал госуслуг как сервис для онлайн-торговли рецептурными лекарствами. В среду депутаты Госдумы приняли закон о дистанционной торговле, но отказались от идеи онлайн-торговли рецептурными препаратами.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил создать сервис по покупке рецептурных препаратов на базе портала госуслуг. Об этом он заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Он считает, что сайт способен гарантировать выдачу рецептурных лекарств только тем гражданам, у которых действительно есть рецепты.

«Если мы этот сервис реализуем на портале госуслуг, то мы можем гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане», – приводит цитату Шадаева ТАСС. По его мнению, портал госуслуг также может стать сервисом для оформления электронных больничных и рецептов.

«ФВ» направил в Минкомсвязь запрос о планируемых механизмах онлайн-продажи лекарств через госуслуги.

В среду депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о дистанционной торговле лекарствами. Он разрешает продажу только безрецептурных препаратов, Rx будет продаваться онлайн исключительно на момент эпидемии.

Разрешение доставки рецептурных препаратов только на период эпидемии – это компромиссное решение, поскольку депутаты пока не смогли прийти к единому способу реализации постоянного порядка торговли рецептурными препаратами, рассказал «ФВ» член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

К онлайн-продаже безрецептурных лекарств будут допускаться аптеки, имеющие лицензии и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи разрешения и торговли пока не установлен, его определит правительство.

Руслан Мавлиханов

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