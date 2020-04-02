Gilead Sciences приступила к клиническим исследованиям remdesivir в Великобритании

Американская компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») объявила о начале клинических исследований препарата remdesivir в Великобритании, сообщает FiercrBiotech.

В стране коронавирусом заразились премьер-министр Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Препарат изначально исследовался в качестве потенциальной терапии лихорадки Эбола, но был признан неэффективным.

В Великобритании стартуют два исследования III фазы в 15 центрах. В них примут участие пациенты со средней и тяжелой формами заболевания.

Как отметила вице-президент Gilead Sciences в Великобритании и Ирландии Хилари Хаттон-Сквайр, компания приступила к исследованиям remdesivir более 10 лет назад. Сейчас компания изучает потенциал препарата для лечения COVID-19.

Согласно официальным данным, по всей Великобритании выявлено более 29 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 2,3 тыс. инфицированных скончались.

Кроме Великобритании клинические исследования remdesivir проходят в Китае и США. В Америке врачи назначают препарат по программе «сочувственное применение».

Компания объявила о временном прекращении предоставления препарата remdesivir по этой программе из-за резкого роста спроса. Она разрабатывает расширенные программы доступа в рамках клинических исследований вместо индивидуальных запросов.

Илья Дугин

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